Die Umwelttechniksparte des Baukonzerns Strabag wird in Bremen ein 13,7 Hektar großes früheres Tanklagergelände sanieren und dort ein Technologiezentrum für nachhaltige Bauschuttaufbereitung errichten. Dazu will Strabag rund 23 Millionen Euro investieren, wie die Bremer Umwelt- und Stadtentwicklungssenatorin Maike Schaefer (Grüne) am Mittwoch mitteilte. Das Grundstück am westlichen Ende des Ölhafens sei von der WFB Wirtschaftsförderung Bremen an die Strabag Umwelttechnik GmbH verkauft worden.