Immer mehr Menschen lassen sich nicht mehr im Sarg bestatten. Die meisten Verstorbenen werden in Niedersachsen inzwischen in Urnen beigesetzt, immer mehr zudem in Ruhewäldern. Fachleute sehen verschiedene Gründe für die Entwicklungen.

Immer mehr Menschen werden in Niedersachsen in Urnen beigesetzt. Inzwischen sind 85 Prozent aller Beerdigungen in dem Bundesland Feuerbestattungen, wie der Bestatterverband Niedersachsen mitteilte. Seit etwa zwanzig Jahren halte der Trend zu weniger Sargbeisetzungen an.

Vor allem bei katholischen Christen seien Urnenbeisetzungen lange Zeit undenkbar gewesen. "Es gab Pfarrer, die sich dann geweigert haben, auf der Trauerfeier zu sprechen", sagte ein Sprecher des Bestatterverbandes. Wo liegen also die Gründe für den Wandel?

Einerseits seien Feuerbestattungen auch bei christlichen Beerdigungen schon lange kein Tabu mehr. Zudem nehme die Zahl der weltlichen Bestattungen zu, also Beisetzungen mit Trauerrednern statt Pfarrern. "Das "Vater unser" wird aber auch dort fast immer gesprochen", sagte der Sprecher.

Darüber hinaus sei es vor allem eine Frage des Aufwands und der Kosten. Urnengräber sind deutlich kleiner als Sarggräber. Die Kosten für den Aushub und die Pflege des Grabes sind deshalb kleiner. Dazu kommt: Immer mehr Menschen lassen sich in Wäldern bestatten - dort gibt es nur Urnenbeisetzungen. "Es gibt einen starken Wandel in der Friedhofskultur. Die Trends werden vermutlich anhalten", sagte der Sprecher des Bestatterverbandes.

Zu diesem Schluss kommt auch eine im Oktober 2022 veröffentlichte Forsa-Studie. Demnach wünschen sich 43 Prozent der Bundesbürger eine Beisetzung in einem Bestattungswald oder einem pflegefreien Grabangebot auf einem klassischen Friedhof. Nur noch 12 Prozent wünschen sich demnach eine Beisetzung in einem Sarg.

Zu den größten Anbietern dieser Ruhestätten in Wäldern zählt in Niedersachsen Friedwald mit 14 Waldfriedhöfen mit zusammen 669 Hektar Fläche. Daneben gibt es laut dem Bestatterverband mit Ruheforst einen zweiten größeren Anbieter von Waldbestattungen sowie einige private Anbieter wie etwa Bauern. In 2022 wurden allein bei Friedwald rund 4200 Menschen beigesetzt, wie eine Sprecherin des Unternehmens mitteilte.

Presseinfo zur Forsa-Studie zu Bestattungen in Deutschland