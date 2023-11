Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil fordert eine gemeinsame Kraftanstrengung von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften, um die wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. "Wir haben unstreitig Hausaufgaben zu machen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag auf der Niedersächsischen Betriebs- und Personalrätekonferenz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Hannover. Rund 200 Betriebs- und Personalräte aus ganz Niedersachsen nahmen an der Konferenz teil.