Englisch, Mathe, Deutsch - in diesen Tagen stehen neben dem Abitur in Niedersachsen auch die schriftlichen Abschlussarbeiten für die 9. und 10. Klassen auf dem Programm. Etwa 60.000 Schülerinnen und Schüler legen die verpflichtenden Prüfungen etwa für Abschlüsse an Hauptschulen oder Realschulen ab. "Erstmals nach der Corona-Phase werden die Prüfungsaufgaben wieder zentral geschrieben - sie sind also für alle Prüflinge landesweit einheitlich", teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit.

Anderer Erleichterungen aus der Corona-Zeit mit Blick auf Vorbereitung und Prüfungen selbst blieben bestehen, hieß es weiter. "Prüfungen sind für die Meisten immer anstrengend und belastend und die zurückliegende Pandemie hat es nicht unbedingt leichter gemacht", sagte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne). Mit den noch einmal angepassten Rahmenbedingungen gebe es dennoch eine gute Basis für faire Prüfungen auch für diesen sogenannten Sek-I-Bereich.

Die Prüfungen starteten am Mittwoch im Fach Englisch, es folgen Mathematik am Freitag (12. Mai) und Deutsch am Montag (15. Mai).

