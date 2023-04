Eine Praktikantin liest in einer Kita Kindern vor. Foto

Fachkräfte warnen vor Qualitätsverlust in Kitas

Niedersachsens Kita-Fachkräfte lehnen eine von den Städten geforderte Absenkung der Qualitätsvorgaben in den Kindertagesstätten ab. "Jedes weitere Kind in Gruppen bedeutet, dass weniger Zeit, weniger Fokus und weniger individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes und jeder einzelnen Familie zur Verfügung steht", teilte der Kita-Fachkräfteverband in der Nacht zum Montag mit. Eine geringere Ausbildung des Personals bedeute zudem, dass der Blick für das Kindeswohl leide. Um den Bildungsauftrag zu erfüllen, müssten die Fachkräfte vielmehr weitergebildet und Gruppen verkleinert werden.

Der Niedersächsische Städtetag (NST) hatte am Freitag gefordert, die Kita-Vorgaben wegen des Personalmangels zu lockern. So sollten zum Beispiel Vertretungskräfte, die keine pädagogischen Fachkräfte sind, mehr Einsatzmöglichkeiten als Krankheitsvertretung erhalten.

"Die Probleme durch den Fachkräftemangel in den Kindertagesstätten sind hinlänglich bekannt und haben mittlerweile fast jede Kommune in Niedersachsen erreicht", sagte Hamelns Oberbürgermeister Claudio Griese (CDU) als Vorsitzender der Oberbürgermeisterkonferenz. Oft kämen Gruppen nicht zustande oder die Betreuungszeiten müssten reduziert werden. "Wir fordern daher eine längerfristige Anpassung und Flexibilisierung der Standards in den Kindertagesstätten, bis dieses Fachkräfteproblem gelöst ist", sagte Griese.

Am 25. Mai veranstaltet das Kultusministerium ein Dialogforum zur angespannten Situation der Kindertagesstätten.