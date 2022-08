Niedersachsens Schulen fehlen vor Beginn des neuen Schuljahrs nach Einschätzung der Bildungsgewerkschaft GEW rund 10 000 Beschäftigte, davon 7000 Lehrer. Um dem entgegenzuwirken, brauche es ein parteiübergreifendes Bekenntnis zu einer Bildungspolitik, forderte GEW-Landeschef Stefan Störmer am Montag in Hannover. Konkret solle das Land einen Nachtragshaushalt von einer Milliarde Euro beschließen und diese Investitionen in den kommenden Jahren fortsetzen.