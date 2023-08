Nach den vier Jahren in der Grundschule sollte es nach Ansicht der Grünen Jugend nur eine zentrale Schulform in Niedersachsen geben. Es sei absurd und willkürlich, dass der Lebensweg von jungen Menschen nach vier Jahren Schule verfestigt werde, sagte Grüne-Jugend-Sprecher Felix Hötker in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung.