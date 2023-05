Niedersachsen will die Antisemitismusprävention an Schulen stärken. Das Kultusministerium will dazu auf dem Bildungsportal neue Materialien bereitstellen, wie das ebenfalls beteiligte Justizministerium am Dienstag mitteilte. Damit sollen Lehrkräfte dabei unterstützt werden, Antisemitismus zu erkennen und ihm zu begegnen.