Kultusministerin Julia Willie Hamburg hat sich dagegen ausgesprochen, flächendeckend einen präsenzfreien Tag pro Woche an Niedersachsens Schulen einzuführen. "Eine Vier-Tage-Woche als Antwort auf den Lehrermangel wird es in Niedersachsen nicht geben", sagte die Grünen-Politikerin in einem Interview der "Braunschweiger Zeitung" (Freitag). Für pädagogische Konzepte wie den sogenannten "Frei-Tag" - Projekttage mit eigenständigem Lernen, die von Lehrern vor- und nachbereitet werden - habe sie zwar "sehr viel Sympathie", sagte Hamburg. Wo es gute Konzepte gebe, solle man diese ermöglichen. "Es macht aber keinen Sinn, es flächendeckend übers Land zu gießen", betonte die Ministerin.