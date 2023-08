Anderthalb Wochen vor dem Start des neuen Schuljahres sind in Niedersachsen immer noch mehr als 300 Lehrerstellen unbesetzt. Das teilte das Kultusministerium in Hannover auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Dem Bericht zufolge sind insgesamt 1748 Stellen an den Schulen zu besetzen, davon seien derzeit erst 1414 an Bewerberinnen und Bewerber vergeben.