Ein neues Programm zur Förderung von Toleranz ist an Niedersachsens Grundschulen auf große Resonanz gestoßen. Landesweit hätten rund 200 Lehrerinnen, Lehrer, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an mehr als 100 Schulen das Angebot wahrgenommen, teilte das Justizministerium am Dienstag in Hannover mit. Die 200 Plätze der Pilotphase im Schuljahr 2021/2022 seien schnell ausgebucht gewesen.