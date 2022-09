Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat Grundschülern in Hannover aus einem zweisprachigen Kinderbuch vorgelesen. Dabei wurde er am Dienstag von einer arabischsprachigen Lehrkraft unterstützt. Anlass für den Besuch der Grundschule Tegelweg war die Übergabe der ersten acht sogenannten Bücherkoffer Niedersachsen. Noch in diesem Herbst werden mindestens 30 Grundschulen mit 210 solcher Koffern ausgestattet, wie das Kultusministerium mitteilte. Sie enthalten Kinderbücher in bis zu 50 Sprachen und seien ein Instrument zur Leseförderung, das auch die Eltern einbinde, hieß es. Im wöchentlichen Wechsel soll der Bücherkoffer von Familie zu Familie weitergegeben werden und so einen niedrigschwelligen, positiven Impuls zur Lesefreude setzen.