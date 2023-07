Mehrere Hundert Biker sind am Samstag bei einer Sternfahrt für die Opfer des Anschlags vom 11. Mai in Ratingen auf ihre Motorräder gestiegen. Es seien mehr als 300 Motorräder auf der Straße, sagte ein Sprecher der Polizei am späten Nachmittag. Mit der Fahrt sammelten die Biker Spenden und setzten ein Zeichen der Solidarität und des Respekts mit den Einsatzkräften, die bei der Explosion in Ratingen verletzt worden waren. Die Motorradfahrer starteten ihre Sternfahrt in Dorsten, Moers, Essen und Köln. In Ratingen trafen die Gruppen zusammen.