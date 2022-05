Knapp zwei Wochen nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit einer überfahrenen Fußgängerin in Bochum sitzt ein tatverdächtiger Autofahrer in Untersuchungshaft. Der 52-Jährige sei nach intensiver Fahndung am Dienstagabend in seiner Wohnung in Bochum-Wattenscheid festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Führerschein sowie das Auto des Mannes seien sichergestellt worden. Dabei soll es sich um den Unfallwagen handeln.