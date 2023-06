Bei dem Brand einer Ofenanlage in Saterland (Landkreis Cloppenburg) ist in den frühen Morgenstunden des Mittwochs ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Nach Polizeiinformationen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar und die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Ob der Brand in einem gewerblichen oder privaten Gebäude ausbrach, konnte die Polizei am Mittwochmorgen nicht sagen.