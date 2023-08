Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Helmstedt ist Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am frühen Freitagmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Wohnung sei aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Helmstedt ist Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am frühen Freitagmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Wohnung sei aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Der Mieter und ein Gast hätten gewarnt vom Rauchmelder festgestellt, dass ein Holzbalken in der Dachgeschosswohnung brannte. Beide verließen die Wohnung, alarmierten die Feuerwehr und weckten alle Hausbewohner, die sich in Sicherheit brachten. Als die Feuerwehr eintraf, brannte die komplette Wohnung. Die Feuerwehr evakuierte auch das Nachbarhaus.

Nach dem Löschen des Feuers beschlagnahmte die Polizei den Brandort, die Untersuchungen zur Ursache des Feuers laufen. Die Wohnung im Dachgeschoss ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar, die Wohnung darunter vom Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die übrigen Bewohner konnten nach etwa drei Stunden zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei kommentierte: "Dass sie nach dem Schreck wieder in den Schlaf gefunden haben, ist eher unwahrscheinlich."

Mitteilung