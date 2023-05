In Hannover sind in der Nacht zu Dienstag durch brennenden Sperrmüll zwei Autos in Brand geraten. Ein Zeuge hatte das Feuer im Stadtteil Linden Süd gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei Hannover am Dienstagmorgen sagte. Die zwei dort nebeneinander geparkten Autos seien schnell in Flammen aufgegangen, nachdem das Feuer des in Brand geratenen Sperrmülls auf sie übergegriffen hatte.