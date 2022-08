Eine Industriehalle ist in Hannover in Brand geraten. Dichter Rauch steige auf, es sei aber noch unklar, was genau brenne, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Das Gelände im Stadtteil Badenstedt sei "extrem weitläufig", die Halle geschätzt etwa 70 mal 70 Meter groß. Mehrere Firmen seien dort ansässig. Die Ursache des Feuers und weitere Details waren am Montagnachmittag zunächst unklar.