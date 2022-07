Beim Brand in einem Mehrfamilienhauses in Diepholz ist am Samstag einer der Bewohner schwer verletzt worden. Der Mann habe sich durch einen Sprung aus dem ersten Obergeschoss vor den Flammen gerettet und dabei eine Fraktur der unteren Extremitäten erlitten, teilte die Polizei mit. Das Haus wurde von dem Brand stark beschädigt und war vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache stand zunächst nicht fest. Der Sachschaden betrug 150 000 Euro.