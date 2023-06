Zwei Jugendliche haben bei der Bremer Polizei eine Brandstiftung an einer Schule gestanden. Die beiden 16-Jährigen seien am Mittwochabend mit ihren Eltern dafür auf eine Polizeiwache gekommen, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Bei dem Feuer im Ortsteil Lesum war am Dienstagfrüh ein Schaden von knapp 50.000 Euro entstanden, wie ein Polizeisprecher sagte.