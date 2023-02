Bei einem Brand auf einem Winterstellplatz in Dangast (Landkreis Friesland) sind drei Wohnwagen völlig zerstört und vier weitere beschädigt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache fing ein Wohnwagen in der Nacht zum Montag Feuer, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Flammen griffen auf zwei nebenstehende Wohnwagen über, die ebenfalls abbrannten. An vier weiteren entstanden starke Hitzeschäden. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.