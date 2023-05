In Burweg (Landkreis Stade) hat ein Brand eines Einfamilienhauses einen Schaden in Höhe von ungefähr 350 000 Euro verursacht. Am Sonntagnachmittag griff ein Feuer zunächst von einem Schuppen auf ein Wohnmobil und schließlich auf das Wohnhaus über, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache war am Montag zunächst unklar.