Ein Feuer hat ein historisches Gebäude bei Goslar zerstört. Das leerstehende Haus, die im Jahr 1903 gebaute "Villa Helene", gehört zum sogenannten Königreich Romkerhall, einem bekannten Ausflugsziel im Harz. Im 19. Jahrhundert war das Gebiet Jagdsitz des Königs von Hannover, Georg V. Das Feuer war am Freitagabend ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten bis in den Samstagmorgen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand.