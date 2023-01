Ein Hybrid-Linienbus hat am Montag in Hannover Feuer gefangen und ist ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Als Brandursache vermutet er einen technischen Defekt. Der 47-jährige Busfahrer habe den Brand bemerkt, das Fahrzeug an der Haltestelle Am Brabrinke angehalten und alle elf Fahrgäste aus dem Bus gelassen. Da wegen des Feuers die Reifen des Busses geplatzt seien, seien laute Knallgeräusche zu hören gewesen, sagte der Sprecher. Auch der Unterstand an der Haltestelle sei beschädigt worden.