Auf der Flucht vor einem Hausbrand in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Ein 33-Jähriger flüchtete in der Nacht zum Sonntag über ein Fenster im ersten Stock eines Gebäudes vor den Flammen, er verletzte sich lebensgefährlich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 47-jährige Frau rettete sich über einen Balkon, sie wurde nur leicht verletzt. Zwei Gebäude brannten, die über einen Zwischenbau verbunden waren. Die Ursache für das Feuer war zunächst unbekannt. Die Schadenshöhe beträgt vermutlich 500 000 Euro.