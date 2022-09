Für drei Senioren kam jede Hilfe zu spät: Bei einem Brand in einem Altenheim in der Nähe von Oldenburg sind sie ums Leben gekommen. Weitere zehn Bewohner wurden verletzt.

Bei einem Feuer in einem Altenheim in Wardenburg bei Oldenburg sind drei Menschen ums Leben gekommen. Sie starben vermutlich durch Rauchgase, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagabend. Zehn weitere Senioren wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die restlichen Bewohner konnten aus ihren Zimmern gerettet werden.

"Die Zivilcourage von Anwohnern und Nachbarn war sehr groß, sie haben den Pflegern bei der Evakuierung geholfen, das hat gut geklappt", sagte Feuerwehrsprecher Max Eilers. Was genau den Brand verursachte, war unklar.

Das Feuer war aufgefallen, weil die Brandmelder in dem Alten- und Pflegeheim mit 37 Bewohnern Alarm schlugen und so direkt die Feuerwehr alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Die Verletzten kamen in Kliniken.

Die restlichen Bewohner wurden zunächst in einem benachbarten Gebäude des Altenheims in einem Speisesaal von den Rettungskräften medizinisch durchgecheckt. Das Gebäude sei nur noch zum Teil bewohnbar, weshalb die evakuierten Bewohner zunächst in eine Not- und Pflegeunterkunft gebracht werden mussten.

