Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto

Feuer in Einkaufsmarkt in Wolfenbüttel: Gebäude abgebrannt

Ein Brand in einem Geschäft in Wolfenbüttel hat einen Schaden von etwa 350.000 Euro verursacht. Die Feuerwehr war mit etwa 120 Kräften im Einsatz und ließ das Gebäude kontrolliert abbrennen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Verletzte gab es demnach nicht.

Am Freitagnachmittag war es in dem Einkaufsmarkt aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Angestellten forderten die Kunden daraufhin auf, den Laden zu verlassen und konnten auch sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Filiale befand sich nach Angaben des Polizeisprechers in einem Gewerbegebiet und war umgeben von anderen Geschäften. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude aber verhindern.