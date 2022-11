Die ganze Nacht bekämpften Feuerwehrleute im Emsland einen Großbrand auf einem Firmengelände. Durch die starke Rauchentwicklung musste sogar zeitweise eine Bundesstraße gesperrt werden.

Ein Feuer hat in Meppen (Landkreis Emsland) eine Produktionshalle komplett zerstört und einen Schaden von mehreren Million Euro verursacht. Ein 49-jähriger Mitarbeiter des Unternehmens habe das Feuer am Montagabend entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert, teilte die Feuerwehr mit. Die Flammen breiteten sich demnach in der gesamten rund 4000 Quadratmeter großen Halle aus, auch vier Fahrzeuge auf einem angrenzenden Parkplatz wurden beschädigt. Zwei Feuerwehrmänner verletzten sich leicht während des Einsatzes leicht. Auf dem Gelände wurden Kehrmaschinen gefertigt, zudem war in der Halle eine Autovermietung untergebracht.

Die nahe gelegene Bundesstraße 70 musste aufgrund der starken Rauchentwicklung zeitweise wegen Sichtbehinderungen gesperrt werden. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Die Löscharbeiten waren nach Polizeiangaben gegen 1.30 Uhr am Dienstag weitgehend abgeschlossen. Die Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass das Dach des Gebäudes einstürzte. Die Ursache für den Großbrand im Ortsteil Schützenhof nahe der Altstadt ist noch völlig unklar. Die Feuerwehr hatte zur Bekämpfung der Flammen auch Wasser aus der nahe gelegenen Ems genutzt.