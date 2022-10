In Hasbergen (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht zu Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einer mit Stroh gefüllten Scheune ausgebrochen. Das Strohlager des Bauernhofs stand gegen Mitternacht in Vollbrand, wie die Polizei Osnabrück am Dienstagmorgen mitteilte. Durch die abgelegene Lage der Scheune und das Eingreifen der Feuerwehr griff das Feuer nicht auf weitere Gebäude des Bauernhofs über. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten auch am Morgen noch an. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch nicht bekannt.