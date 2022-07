Der Brand im Großen Moor im Landkreis Gifhorn ist in der Nacht zum Samstag endgültig gelöscht worden. Das Feuer war bereits am Freitagnachmittag offiziell gelöscht, seitdem fanden jedoch noch Nacharbeiten statt, um wiederaufflammende Glutnester zu löschen, wie ein Sprecher der Feuerwehr Gifhorn am Samstagmorgen sagte. Als in der Nacht zum Samstag um 1.00 Uhr keine Hitze im Moor mehr durch Drohnen erkennbar war, konnten auch die Nachlöscharbeiten beendet werden. Seitdem wurde die Fläche noch bewässert. Am Mittag sollten nach Angaben der Feuerwehr noch einmal Wärmebilder mit einer Drohne gemacht werden.