Ein kleiner Brand bei einem weihnachtlichen Familienessen in Bissendorf im Landkreis Osnabrück hat am späten Heiligabend zu zwei Verletzten geführt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden am Vorabend ein 82-Jähriger schwer und ein 10-jähriges Kind leicht verletzt. Grund für den Brand war nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Verpuffung, nachdem jemand der Anwesenden versuchte, die Brenner eines Tischraclette-Grills mit Spiritus aufzufüllen. Der Senior erlitt Brandverletzungen im Gesicht und an der linken Hand. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Das Kind bekam den Angaben zufolge wahrscheinlich etwas Spiritus in die Augen. Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz. An dem Gebäude entstand kein Schaden.