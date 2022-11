Bei einem Wohnungsbrand in Oldenburg ist ein Mensch verletzt worden. Das Feuer sei am Sonntagmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Ursache sei noch unklar. Eine 52 Jahre alte Mutter und ihre beiden Kinder konnten sich laut Polizei selbst in Sicherheit bringen. Ihr 15 Jahre alter Sohn wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist nach Angaben der Ermittler noch unklar.