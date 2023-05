Traditioneller Viehaustrieb lockt Besucher in den Harz

In Wildemann im Harz sind nach einer coronabedingten Pause erstmals wieder Kühe ausgetrieben worden. Dafür wurden die Tiere festlich geschmückt. Bereits gegen sieben Uhr morgens wurde mit dem Hirtensignal und Peitschenknallern der Viehaustrieb angekündigt.

Neun erwachsene Kühe und zwei Kälber nahmen am Sonntag an dem etwa einstündigen Marsch zur Almwiese teil, wie Landwirt Jens Herberger berichtete. Der Viehaustrieb in Wildemann (Landkreis Goslar) zählt zu den populärsten Veranstaltungen dieser Art im Harz.

"In diesem Jahr ist unsere Herde etwas kleiner als üblich, da wir die Population unseres Harzer Roten Höhenviehs neu aufbauen", sagte der Landwirt. An dem Umzug nahmen neben Schaulustigen auch Vereine aus der Region teil, etwa Hirten und Kiepenfrauen.

