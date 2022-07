Das Schützenfest Hannover geht in den Endspurt. Noch bis Sonntag (10. Juli) drehen sich die Karussells auf dem Schützenplatz der niedersächsischen Landeshauptstadt. Ein Höhepunkt am Samstag war die «Star-Wars»-Parade, bei der sich Darth Vader und andere Charakter aus dem Science-Fiction-Universum versammelten. Den Veranstaltern zufolge gilt das zehntägige Schützenfest Hannover als das größte der Welt. Erwartet wurden mindestens 800.000 Besucherinnen und Besucher. Am Sonntag wollen Schützenpräsident Paul-Eric Stolle, die Stadtverwaltung, die Polizei und die Schausteller gemeinsam Bilanz ziehen. Nach den hohen Einbußen aufgrund der Pandemie hatten vor allem die Schausteller auf ein gutes Geschäft in diesem Jahr gehofft.