Der Säugling, der in Braunschweig in einer Einkaufstasche auf einer Straße abgestellt worden ist, befindet sich in einer Pflegefamilie. Es gehe dem Baby gut, sagte ein Sprecher der Stadt Braunschweig am Montag. Es sei ein Amtsvormund eingesetzt worden. Nun werde ein Adoptionsverfahren eingeleitet. Wer das Neugeborene vor dem Haus abgestellt hat, sei bislang nicht bekannt, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig mit. Auch Hinweise auf die Mutter gebe es noch nicht.

Eine Frau hatte den kleinen Jungen am 29. Januar auf dem Heimweg gefunden. Der 60-Jährigen war eine grüne Einkaufstasche vor einem Mehrfamilienhaus in ihrem Wohnviertel aufgefallen, in der sich das neugeborene Kind befand. Das Baby war wohlauf und kam zunächst ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht weiterhin nach der Person, die den Säugling vor dem Haus abgestellt hat, und nach Zeugen, die Hinweise auf die grüne Einkaufstasche geben können.

