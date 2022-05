Das Braunschweiger Herzog-Anton-Ulrich-Museum stellt aus Silber gefertigte Möbel und Medaillen der ehemaligen Adelsfamilie der Welfen aus. Die historischen Ausstellungsstücke sind Teil von zwei neuen Dauerausstellungen, wie das Niedersächsische Kulturministerium am Dienstag mitteilte. Die beiden Ausstellungen sind vom 11. Mai an in Braunschweig zu sehen.