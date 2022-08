Ein 23-Jähriger ist bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Bremen durch Schüsse am Bein verletzt worden. Er wurde am Montag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zuvor war den Beamten eine Auseinandersetzung im Stadtteil Woltmershausen gemeldet worden, bei der auch Schüsse gefallen sein sollen. Wie es zu dem Streit gekommen war und wie viele Personen daran beteiligt waren, war zunächst unklar. Nach dem Eintreffen der Polizei sei es vor Ort zu einem verbalen Streit zwischen Angehörigen der Beteiligten gekommen, bei dem die Beamten eingreifen mussten. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen und die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.