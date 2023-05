Ein zweitägiger Warnstreik beim Bremer Verkehrsbetrieb BSAG legt seit Dienstag Busse und Straßenbahnen lahm. Der Ausstand soll nach Angaben der Gewerkschaft Verdi bis zum Donnerstagmorgen andauern. Alles sei wie geplant angelaufen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Der Nahverkehr anderer Anbieter wie der Deutschen Bahn, der Nordwestbahn und der Busgesellschaften aus dem Bremer Umland ist nach Gewerkschaftsangaben nicht betroffen. Verdi will damit vor der fünften Verhandlungsrunde in den Tarifgesprächen mit der Bremer Straßenbahn AG am 9. Mai den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.