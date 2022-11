Eine Frau sortiert in einem Logistik Zentrum der Versandapotheke DocMorris Medikamente. Foto

Die Versand-Apotheke Zur Rose strafft den Vertrieb in Deutschland und unternimmt nach eigenen Angaben weitere Schritte zu mehr Profitabilität. In Bremen schließt die Gruppe per Ende 2022 den Logistikstandort der Eurapon Pharmahandel GmbH und stellt gleichzeitig die Marke Eurapon ein.

Damit reduziere Zur Rose "die Komplexität in Deutschland" weiter, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Die Versandkunden von Eurapon würden auf Wunsch von der Apotheke DocMorris aus dem neuen Logistikzentrum in Heerlen mit rezeptfreien und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln beliefert.

Den rund 90 von der Schließung betroffenen Mitarbeitern der Eurapon Pharmahandel würden individuelle Abfindungsangebote unterbreitet. Allen am Standort Bremen beschäftigten pharmazeutischen Mitarbeitern sowie denen aus dem Versandgeschäft der Euro Apotheke werde eine Weiterbeschäftigung in Heerlen angeboten.

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist nach eigener Aussage Europas größte Online-Apotheke. Das Unternehmen betreibt in Deutschland die Plattform DocMorris. 2021 erzielten rund 2400 Mitarbeiter nach Unternehmensangaben in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich mit über 11 Millionen Kunden einen Umsatz von 2,034 Milliarden Schweizer Franken (Ende 2021 1,96 Mrd Euro).

