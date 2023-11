Bei einem Feuer in einer Shisha-Bar in Bremen hat die Feuerwehr fünf Menschen gerettet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte am frühen Sonntagmorgen standen bereits Teile der Einrichtung in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Fünf Personen, darunter auch ein Kleinkind, wurden aus einem Flur des Gebäudes gerettet. Nach rund einer Stunde war das Feuer gelöscht. 28 Menschen wurden in einem Großraumrettungswagen, einem umgebauten Bus, untersucht. Zwei Menschen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ob und wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst noch unklar.