Kurz nach der Eröffnung des Bremer Freimarktes ist eine 29 Jahre alte Frau in einem Fahrgeschäft leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte sich nach ersten Erkenntnissen bei einer Gondel eine Zugkette gelöst. Die Gondel, in der vier Frauen saßen, blieb daraufhin stehen. Die 29-Jährige wurde durch die gelöste Kette leicht am Finger verletzt. Sie wurde vor Ort medizinisch behandelt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus.