Mehrere Kanalgitter haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in Bremen auf Autofahrer auf der A27 geworfen. Dabei wurden mehrere Wagen beschädigt. Verletzt wurde aber niemand, wie die Polizei in Bremen mitteilte. Die Beamten ermitteln nun gegen den oder die Täter wegen versuchten Totschlags. Zwei schockierte Autofahrer hatten in der Nacht kurz nacheinander die Polizei alarmiert, ihre beiden Wagen wiesen deutliche Beschädigungen auf. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass insgesamt mindestens drei Kanalgitter aus Gusseisen auf der Fahrbahn lagen.