Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Bremen-Farge hat die Polizei am Montagabend damit begonnen, 2500 Menschen im Umkreis des Fundortes zu evakuieren. Die 500 Kilogramm-Sprengbombe war kurz zuvor bei Kampfmittelräumarbeiten entdeckt worden. Weil die Bombe aufgrund ihrer Lage und ihres Zustandes nicht entschärft werden kann, soll der Blindgänger in den kommenden Stunden kontrolliert gesprengt werden, wie die Polizei mitteilte.