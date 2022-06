Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat erneut für eine Übergewinnsteuer geworben. Ziel sei es, Unternehmensgewinne abzuschöpfen, die aufgrund von äußeren Umständen aber nicht eigener wirtschaftlicher Leistungen erzielt würden, sagte Bovenschulte am Freitag im ARD-«Morgenmagazin» in Berlin. Das Bundesland Bremen will am Freitag einen entsprechenden Antrag in den Bundesrat einbringen.