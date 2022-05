Unbekannte haben in einem Park in Bremen zwei Bronze-Skulpturen von ihren Betonsockeln abmontiert und entwendet. Eine Zeugin habe das Fehlen der Kunstwerke im Nelson-Mandela-Park bemerkt und die Polizei alarmiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Skulpturen gehörten zu einem Ensemble von drei Kunstwerken. Zum Abtransport hätten die Täter zwischen Donnerstag und Freitag vermutlich ein größeres Auto oder einen Transporter benutzt.