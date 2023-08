Mit der Besatzung mehrerer Streifenwagen hat die Polizei in Bremerhaven zwei ausgebüxte Kühe eingefangen. Die Tiere waren am Dienstag von ihrer Weide auf einen Autobahnzubringer gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Autofahrer benachrichtigten die Polizei. Die Einsatzkräfte sperrten einzelne Fahrbahnen ab, um die Kühe in Richtung Weiden treiben zu können. Zusammen mit dem Landwirt wurden sie zum Rest der Herde zurückgeführt. Wie die Kühe auf die Straße gelangen konnten, war zunächst noch unklar, wie ein Sprecher sagte.