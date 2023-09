Mit dem Liederabend "Light My Fire" mit Songs der US-Rockband Doors und dessen Sänger Jim Morrison eröffnet die Schauspielsparte des Stadttheaters Bremerhaven die neue Spielzeit. Morrisons Musik und seine Texte werden bei der Uraufführung am Donnerstag (14.9.) um 19.30 Uhr ins Zentrum gestellt, wie das Theater mitteilte. "Der Abend ist eine Einladung, aus dem Alltag auszusteigen und die Reise der Doors mitzugehen", sagte die musikalische Leiterin Cindy Weinhold. Zu erwarten sei aber kein Coverabend oder eine nacherzählte Biografie. Regisseur Jakob Arnold begebe sich auf die Suche nach dem, was ihn heute an Morrison, seinen Texten und der Zeit der späten 1960er-Jahre interessiere. Christian Blechschmidt schuf für den Abend das erste von Künstlicher Intelligenz (KI) generierte Bühnenbild am Stadttheater Bremerhaven.