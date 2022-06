Eine Ausstellung der etwas anderen Art ist ab Freitag im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven zu sehen und zu hören: Der Schweizer Künstler Hannes Rickli hat die Daten, die von Forschenden des Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI) über Messinstrumente im Arktischen Ozean erhoben wurden, als Basis für seine Rauminstallation genommen. Die Schau «Daten lauschen - Wie die Umwelt in den Computer kommt» wandelt Rohdaten in visuelle und klangliche Erlebnisse um, teilte das Museum am Donnerstag mit.