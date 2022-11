Bürgermeister Andreas Bovenschulte führt die Liste für die Bürgerschaftswahl 2023 auf Platz eins an. Dahinter folgen die Senatorin für Kinder und Bildung, Sascha Aulepp, Innensenator Ulrich Mäurer, die stellvertretende Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer sowie der Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft, Mustafa Güngör. Dies beschloss die SPD Bremen am Samstag bei einer Wahlbereichsdelegiertenkonferenz, wie die Partei mitteilte.