Der Landesvorstand der Bremer SPD will der Partei im Lauf der Woche einen Vorschlag für Sondierungen machen. Das sagte der Landesvorsitzende Reinhold Wetjen am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe "gute Gründe" für eine Fortsetzung von Rot-Grün-Rot wie auch für eine mögliche große Koalition mit der CDU. "Es gibt auch gute Gründe, mit beiden zu sprechen". Der SPD-Spitzenkandidat, Bürgermeister Andreas Bovenschulte, legte sich in einer kurzen Ansprache ebenfalls nicht auf ein Regierungsbündnis fest. "Wie es weiter geht, werden wir diskutieren", sagte er.

Der Bremer SPD-Vorstand will am Montagabend über das Ergebnis beraten und bei einer Parteikonferenz mit den Mitgliedern sprechen. In den Tagen danach soll laut Wetjen der Beschluss über die Sondierungen erfolgen.